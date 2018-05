Giorgia Meloni, appello a Mattarella: "Non lasciamo l’Italia nel caos"

Giorgia Meloni ha lanciato un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una manciata di ore dopo aver annunciato l'avvio di una raccolta di firme per chiedere le sue dimissioni che dovrebbe partire nelle prossime ore nelle piazze d'Italia.

La leader di Fratelli d'Italia, accantonata la questione dell'impeachment, ha affidato a Twitter la richiesta per Sergio Mattarella di dare la possibilità al centrodestra di formare un governo o di provare a chiedere la fiducia al Parlamento.

L'Italia è sotto attacco e l'Italia in questo momento non può permettere né un governo che vada in aula prendendo forse 20 voti e farci ridere dietro dal Mondo né di tornare a votare il 29 di luglio o il 5 di agosto con l'attacco finanziario della speculazione in atto. Noi abbiamo da chiederle: provi a dare un incarico a chi era arrivato prima alle elezioni, al centrodestra.