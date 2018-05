Rebus governo: Cottarelli al Colle di buon mattino. Le opzioni in campo

mercoledì 30 maggio 2018

Cos'è successo esattamente ieri tra Montecitorio e il Quirinale? Proviamo a fare il punto.

Dopo la confusionaria giornata politica di ieri, con il premier incaricato Carlo Cottarelli che esce "di soppiatto" dal Quirinale e Luigi Di Maio che riapre la trattativa con Mattarella, lo spread tra Btp e Bund apre stamattina in deciso calo, a 270 punti base dai 290 della chiusura di martedì, dopo aver toccato anche i 313 punti base, ai massimi dal 2012. Anche Piazza Affari apre oggi in rialzo dello 0,67%.

Ma cosa è successo esattamente ieri tra Montecitorio e il Quirinale? Il premier incaricato Carlo Cottarelli è salito al Colle e tutti si aspettavano che uscisse con la lista dei ministri vidimata dal Presidente della Repubblica. E invece così non è stato: servirebbe qualche ora in più per mettere a punto la squadra del governo tecnico, neutrale, che dovrebbe portarci a nuove elezioni.

Un governo che però dopo l’annunciata astensione del Pd non avrebbe, in teoria, neanche un voto di fiducia e che dovrebbe assumersi grandi responsabilità per poco tempo, con ministri tecnici che dovrebbero lasciare altri prestigiosi incarichi per un paio di mesi. Cottarelli in ogni caso non ha rinunciato e stamattina alle 9 è salito nuovamente al Quirinale per un "incontro informale" con Mattarella.

Di Maio riapre alla trattativa con Mattarella

Ma tornando alla convulsa giornata politica di ieri, in serata e a sorpresa Luigi Di Maio, ovviamente d’accordo con Salvini, ha riaperto alla trattativa con il Colle per la formazione di un governo politico (senza Paolo Savona all’Economia), esecutivo che verrebbe sostenuto ora anche da Giorgia Meloni.

Il capo politico dei 5 Stelle ha spiegato che l’impeachment per Mattarella richiesto gran voce fino a ieri mattina da autorevoli esponenti del suo partito non è più sul tavolo. Il Presidente della Repubblica non può certo chiudere la porta a un nuovo tentativo M5s-Lega ma è lecito pensare che ci andrà con i piedi di piombo dopo che ne è stata chiesta per quasi due giorni la messa in stato d’accusa.

Le opzioni possibili ora sono ora tre:

a) Mattarella scioglie la riserva e fa partire il governo Cottarelli che dovrà portarci a nuove elezioni in autunno, dopo l’approvazione della manovra e lo sminamento delle clausole di salvaguardia (per non far aumentare l’Iva).

b) Mattarella scioglie le Camere per andare alle urne prima di agosto ma comunque in piena estate, il 29 luglio, come volevano i 5 Stelle fino a 24 ore fa.

c) Mattarella decide di affidare un nuovo incarico a un esponente di M5s o Lega, o da loro indicato, per la formazione di un governo politico.

