Salvini: "Di Maio riapre? Non siamo al mercato, Mattarella indichi data elezioni"

Di redazione Blogo.it mercoledì 30 maggio 2018

Il leader del Carroccio: "Io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani"

Matteo Salvini vuole nuove elezioni, senza se e senza ma, non in piena estate però. Nessuna riapertura della trattativa con il Capo dello Stato Sergio Mattarella per far nascere un governo Lega-M5s dunque.

"Di Maio riapre? Non siamo al mercato" ha detto il segretario del Carroccio in diretta Facebook. E se fino a 48 ore fa il leader della Lega e quello dei 5 Stelle sembravano parlare all’unisono, da futuri e non solo contingenti alleati, è da ieri che i toni sono più freddi, da quando cioè Di Maio aveva gridato all’impeachment salvo dover fare poi marcia indietro perché non seguito su questo terreno da Salvini.

Di Maio riapre:

"a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato. Io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci hanno detto no, no, no. Ora spieghi Mattarella come uscirne, noi a disposizione per accompagnare il Paese al voto il prima possibile"

Poi l’appello di Salvini al Presidente della Repubblica:

"Presidente dia agli italiani la data delle elezioni e gli italiani in cabina elettorale faranno giustizia di tutto quello che è successo in queste settimane"

Nuove elezioni già il 29 luglio come chiesto nelle ultime ore dal M5s?

"Spero di no per gli italiani, perché a fine luglio c'è gente che lavora, ci sono gli stagionali, ci sono i nonni via coi nipotini, però prima si vota meglio è, perché bisogna uscire da questo pantano in cui ripeto qualcuno ci ha portato. Sono stato per settimane a Roma cercando di costruire un governo, è stato uno sforzo inutile torno in mezzo agli italiani e quello che non ci hanno fatto fare settimana scorsa lo faremo a furor di popolo tra due-tre mesi".

Certo gli ultimi sondaggi danno la Lega in forte ascesa, al 27,5%, 10,5 punti in più di quanto preso alle elezioni del 4 marzo, e con questi numeri Salvini può permettersi di fare la voce grossa, anche perché le sue parole non possono che far piacere agli alleati di sempre, Berlusconi e Meloni.