Di Maio: "Governo? Solo con Conte. Alleanza elettorale con la Lega? No"

Di redazione Blogo.it mercoledì 30 maggio 2018

Luigi di Maio vede solo due strade: "o parte il Governo Conte oppure si va al voto. Nessuna alleanza con la Lega"

Luigi Di Maio ha accantonato l'ipotesi dell'impeachment, ma non vede soluzioni alternative per il futuro politico dell'Italia: "o parte il Governo Conte o torniamo a votare". Pur avendo rinunciato all'iniziativa parlamentare nei confronti del Presidente della Repubblica, il leader dei 5 stelle ha nuovamente criticato Mattarella per la sua decisione: "Crediamo che il più grande errore sia stato quello di respingere il governo del cambiamento 48 ore fa. Ora ci sono due strade: o far partire il governo Conte con una soluzione ragionevole o si va al voto subito".

Di Maio quindi non sposa la linea di Salvini, contrario al voto in estate. In ogni caso la Lega non sarà un'alleata del Movimento 5 Stelle alle urne: "Non abbiamo fatto una alleanza e non stiamo facendo un’alleanza. Abbiamo portato avanti un contratto di governo in cui abbiamo messo i punti sui quali eravamo d’accordo. Il M5s alle elezioni è sempre andato da solo, noi e la Lega siamo forze politiche alternative e io spero di avere l’autonomia per governare da solo, anche perché le percentuali cambieranno. Ovviamente se così non fosse, c’è il contratto che volevamo realizzare e spero che si possa fare in futuro".

Anche Di Maio ha confermato che non abbandonerà l'idea di tornare a puntare su Paolo Savona in futuro: "È molto probabile che Savona in qualche modo ritorni nel dibattito pubblico, anche perché è diventato un simbolo di quella battaglia sulla sovranità, una vicenda più grande dei semplici nomi".