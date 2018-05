Ue: "Piena fiducia nel Presidente Mattarella"

Di Stefano Capasso mercoledì 30 maggio 2018

L'Unione Europea, attraverso il vice portavoce capo della Commissione Europea Alexander Winterstein, ha confermato di aver fiducia nell'operato di Mattarella

Dopo le gravi affermazioni del Commissario Oettinger, dall'Europa arriva oggi un nuovo messaggio per l'Italia, dai toni più pacati. A parlare della situazione italiana è stato Alexander Winterstein, vice portavoce capo della Commissione Europea, che ha assicurato piena fiducia nei confronti dell'Italia e di Mattarella: "La Commissione ha piena fiducia nel procedimento previsto dalla Costituzione che si sta sviluppando in Italia, e in particolare nel presidente della Repubblica".

Davanti ai giornalisti Winterstein ha sottolineato che tra la Commissione e "tutti gli Stati membri ci sono ottimi e costanti contatti: non vedo perché l'Italia dovrebbe fare eccezione". Aggiungendo poi che se "mi si chiede di confermare in pubblico un contatto in privato, è una specie di contraddizione in termini e renderebbe inutile lo scopo di qualsiasi contatto privato, no?". Alla richiesta di sapere se ci sono stati contatti recenti con il Quirinale, che avrebbero dunque potuto influenzare Mattarella, Winterstein ha così risposto: "Posso solo parlare per il presidente Jean-Claude Juncker, ma per quanto ne so non ci sono stati recenti contatti diretti. Non ricordo a memoria quando è stato l'ultimo contatto diretto, ma non è recente".

Al di là dei contatti, Winterstein ha assicurato che "formare un governo in Italia spetta esclusivamente, solamente e unicamente al popolo italiano".