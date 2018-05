Savona nel 2016: "Ho parlato con Di Maio dell'uscita dall'euro" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it mercoledì 30 maggio 2018

Luigi Di Maio ha dichiarato di conoscere Paolo Savona da poche settimane, ma nel 2016 il professore durante la presentazione di un libro raccontava…

Da quanto tempo si conoscono il professo Paolo Savona e Luigi Di Maio? Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di recente di conoscere il Ministro dell’Economia designato dal contratto di governo con la Lega solo da poche settimane, ma in realtà non sarebbe così. Spunta infatti un video diventato virale tramite i social network e nel quale il professor Savona ammette di aver parlato con Di Maio dell’uscita dall’euro. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso della presentazione di un libro, durante la quale il candidato al Mef conferma di essere d’accordo con l'abbandono della moneta unica.

Savona nel 2016: "Con Lega e M5s al governo, rischio Grecia"

Nelle stesse ore, inoltre, sta circolando un altro video che vede il professor Paolo Savona come protagonista. Il filmato stavolta risale al 24 settembre 2015, quando l’economista ha preso parte al cenacolo organizzato a Roma dalla Fondazione Ugo La Malfa per presentare il saggio dell'economista "J'accuse. Il dramma italiano di un'ennesima occasione perduta". Nella parte finale del suo discorso, Savona si è così espresso di fronte alla possibilità di un governo con Salvini e Pentastellati al comando: "Con Lega e M5s al governo, speculazione internazionale come in Grecia".