Governo: ultima chance per Salvini-Di Maio, poi Cottarelli e il voto

Di redazione Blogo.it giovedì 31 maggio 2018

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, attende segnali da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il nodo rimane Savona: se per la Lega sarà insuperabile, Cottarelli senza maggioranza e poi il voto

Oggi Matteo Salvini e Luigi Di Maio avranno con ogni probabilità l’ultima chance di formare un governo politico, dopodiché il presidente Sergio Mattarella sarà “costretto” a dare il via all’esecutivo “neutrale”, ma che nasce sostanzialmente morto, a guida Carlo Cottarelli. A lui l’onere della “normale amministrazione” fino alle prossime elezioni, che non si potrebbero tenere a luglio. La situazione è dunque ben delineata, con Luigi Di Maio che dopo l’incontro informale con Mattarella ha chiesto al leader della Lega di rinunciare al nome di Paolo Savona per l’Economia. Dopo una giornata di veti, a margine della Partita del Cuore svoltasi a Genova, pare che Salvini si sia finalmente “scongelato”, ma nelle prossime ore il Colle si attende segnali importanti.

I contatti tra i due leader che hanno sottoscritto il contratto di governo sono stati frequenti per tutta la giornata di ieri e sarebbero proseguiti anche nella notte. La proposta del rappresentante dei pentastellati è quella di fare al Colle un nome nuovo per il Mef, spostando Paolo Savona ad altro incarico. Dopo aver dichiarato “al governo con la stessa squadra o niente”, in tarda serata Salvini ha ammesso di essere in fase di riflessione e di poter fare un ultimo passo di lato, nel rispetto del professore “sgradito al Capo dello Stato”.

Anche Mattarella, del resto, si è convinto che bruciare Cottarelli e la sua squadra rappresenta solo l’ultima istanza. Dopo l’entusiasmo iniziale, infatti, l’esecutivo guidato dall’ex commissario alla spending review, non avrebbe in Parlamento nemmeno i voti del defilato PD e per giunta né lui né il resto della sua squadra potrebbero avere incarichi nei successivi due anni dalla fine dell’esperienza di governo. La corsa contro il tempo prosegue, dunque, poiché ci sono anche i mercati da tranquillizzare e a quanto pare, la possibilità che si formi ancora un governo politico, piuttosto che l’esecutivo “morto” di Cottarelli, ieri abbia dato buoni segnali all’Europa. C’è molto da lavorare e in poche ore, ma l’impressione è che alla fine il nuovo governo giallo-verde vedrà la luce.