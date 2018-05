Bossi a Salvini: "non impiccatevi su Savona all'Economia". I mercati credono al governo politico

Di redazione Blogo.it giovedì 31 maggio 2018

Anche Giuseppe Conte annulla gli impegni di stamattina, come Salvini, mentre i mercati sembrano credere alla formazione di un governo politico: Piazza affari su e spread giù.

Non impiccarsi sul nome di Paolo Savona all'Economia: a dirlo è Umberto Bossi, che spera che oggi si formi un governo politico.

A precisa domanda se crede che si posa arrivare alla nascita di un governo Lega-M5s il fondatore del Carroccio dice: "Spero, piuttosto che impiccarsi sul professor Savona".

Se qualcuno si stava chiedendo che fine avesse fatto Umberto Bossi eccolo ritornare nei panni del vecchio e navigato leader che consiglia il suo successore, quel Matteo Salvini che ha trasformato la Lega Nord in Lega, una forza politica nazionale e nazionalista.

A Bossi è stato chiesto dai giornalisti davanti a Montecitorio se a Salvini convenga accettare la proposta di Di Maio di far partire un governo con Paolo Savona in un ministero diverso da quello dell'Economia. In realtà nelle scorse ore si è parlato anche di una spacchettamento in due del dicastero, che verrebbe diviso come era una volta in Economia e Tesoro: Savona potrebbe sedere così sulla poltrona dell'Economia.

Intanto Salvini ha annullato gli impegni elettorali nel milanese di questa mattina per tornare di corsa a Roma e anche e il professor Giuseppe Conte, primo premier incaricato da Mattarella su indicazione di Di Maio e Salvini, poi saltato con tutto il governo sul nome di Savona a ministro dell'Economia, ha annullato la sua lezione di oggi a Firenze.

E i mercati? Sembrano credere alla possibile formazione di un governo politico, che non porterà l'Italia fuori dall'euro come chiarito a più riprese da Lega e 5 Stelle, Savona o non Savona. A Piazza affari il primo indice FTSE-Mib sale dello 0,88% e lo spread BTp-Bund tedeschi decennali apre a quota 222, -22 punti base dalla chiusura di ieri, con il rendimento dei titolo italiano che scende intorno al 2,6%.

