Paolo Savona massone? Pd chiede spiegazioni su una frase attribuita a Di Maio

Di redazione Blogo.it giovedì 31 maggio 2018

Sui social spopola nelle ultime ore l'hashtag #savonamassone dopo un articolo del Corriere della Sera secondo cui Luigi Di Maio avrebbe detto a Carlo Cottarelli di non saper "inizialmente di una presunta iscrizione di Savona alla massoneria americana"

Paolo Savona massone? L’economista eurocritico che sta tenendo in scacco la nascita del governo gialloverde (il prof vorrebbe solo il Mef e non accetterebbe un suo spostamento ad altro ministero) nelle ultime ore viene attaccato via social sulla sua presunta appartenenza alla massoneria, con l’hashtag diventato subito virale #savonamassone.

Bossi a Salvini: 'non impiccatevi su Savona all'Economia'. I mercati credono al governo politico Anche i mercati sembrano credere alla formazione di un governo politico: Piazza affari su e spread giù.

Il problema non sarebbe di poco conto visto che lo statuto del MoVimento 5 Stelle spiega a chiare lettere che "non possono entrare a far parte dell'esecutivo soggetti che appartengono alla massoneria".

Secondo il CorSera di oggi Luigi Di Maio a Carlo Cottarelli avrebbe detto

di non essere stato inizialmente a conoscenza di una presunta iscrizione di Savona alla massoneria americana.

Quindi secondo questa versione pur avendolo saputo dopo, il capo politico dei 5 stelle ne avrebbe proposto comunque lo spostamento ad altro ministero diverso dell'Economia pur di far nascere il governo.

Nella discussione entra anche il Pd che con il deputato Michele Anzaldi dice:

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Di Maio avrebbe riferito a Cottarelli che Savona è iscritto alla massoneria americana. E' vero? Se fosse confermato, Di Maio e il M5s accetterebbero comunque che l'economista venga nominato ministro? Se è l'ennesima bufala, perché Di Maio non smentisce, come giustamente nota il giornalista Emiliano Fittipaldi su Twitter?

Fittipaldi scrive:

Il Corriere lancia la bomba in una frase (virgolettata nella versione online, senza sulla carta) attribuita a Di Maio: "Non avevamo capito che Savona era così pericoloso, e che è iscritto alla massoneria americana". O Di Maio smentisce, o è delirio vero.