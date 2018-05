Matteo Salvini, le prime dichiarazioni da ministro dell'Interno

Di redazione Blogo.it giovedì 31 maggio 2018

"Non faremo miracoli, ma nel governo c'è gente di buona volontà, pulita, onesta"

Neanche due ore dopo la presentazione del nuovo esecutivo, il neo Ministro dell’Interno e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini è sceso in piazza a Sondrio per quelle che sono state a tutti gli effetti le prime dichiarazioni ufficiali del leader della Lega con la nuova carica.

Sono felice di fare il primo intervento da quasi ministro. Il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Non vi nascondo che "a casa loro" sarà una delle nostre priorità. Voglio dare una sforbiciata ai cinque miliardi di euro che ogni anno spendiamo per mantenere gli immigrati. Porte aperte in Italia per la gente perbene, un biglietto di sola andata per chi viene a far casino, piano piano ci riusciremo. Ci vorrà pazienza e impegno.

Salvini non ha fatto altro che ribadire quanto già sostenuto in più occasioni durante questa lunga campagna elettorale, ma ha anche affrontato questioni non incluse nel contratto di governo, come l'omogenitorialità, vista ovviamente in modo assolutamente critico:

Voglio far parte di un governo con alcune idee chiare. In cui la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà. Non voglio sentir parlare di 'genitore 1' e 'genitore 2'. In famiglia ci sono una mamma e un papà.

Parole, queste, che cozzano con quanto dichiarato pochi minuti dopo, quando il nuovo ministro dell'Interno ha sottolineato di voler essere "il ministro di tutti" e di non voler far sentire escluso nessun italiano. A parte la comunità LGBT che da anni si sta battendo per chiedere per le famiglie arcobaleno gli stessi diritti delle cosiddette famiglie tradizionali, s'intende.

In conclusione, Salvini ha elogiato la squadra di governo messa in piedi:

Non faremo miracoli, ma nel governo c'è gente di buona volontà, pulita, onesta. Io cercherò di fare il ministro stando in ufficio ma stando il più possibile con voi. Che il Buon Dio ce la mandi buona.