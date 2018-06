Governo Conte: oggi alle 16 il giuramento

Di redazione Blogo.it venerdì 1 giugno 2018

Oggi, 1 giugno 2018 alle ore 16, prenderà il via l’avventura del Governo Conte: la settimana prossima il voto di fiducia in Parlamento

Dopo circa 90 giorni, l’Italia ha finalmente un nuovo governo ed è un governo politico. Dopo la rinuncia di Carlo Cottarelli, nella convulsa giornata di ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato nuovamente l’incarico al professor Giuseppe Conte, che stavolta non ha rinunciato essendo stati superati i veti del Colle sulla squadra dei ministri. Con Tria al Mef e Savona alle Politiche Europee è nato dunque il primo governo gialloverde con Luigi Di Maio e Matteo Salvini vicepresidenti del Consiglio, ma prima che l’esecutivo entri nel pieno delle proprie funzioni è necessario attendere il giuramento, che avverrà oggi, 1 giugno 2018, alle ore 16, e il voto di fiducia in Parlamento la prossima settimana.

A sostenere l’esecutivo saranno esclusivamente Lega e Movimento 5 Stelle, poiché non sembrano essere andate a buon fine le trattative con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Nella giornata di ieri, Salvini ha incontrato l’ex ministra, ma pare che il M5S si sia opposto all’assegnazione di un ministero a Fdi, facendo sostanzialmente cambiare lo scenario. Il partito della Meloni, dunque, dalla disponibilità a votare la fiducia, è passata all’astensione, che comunque non dispiace ai “gialloverdi”: "Per patriottismo diamo una mano perché l'Italia è sotto attacco e non ci possiamo permettere il voto a luglio", ha dichiarato.

Governo Conte operativo subito dopo il giuramento

Hanno già annunciato la sfiducia, invece, Forza Italia ("battaglia in favore dei cittadini"), Partito Democratico oltre che Liberi e Uguali. Particolarmente critico il reggente dem Maurizio Martina: "Costruiremo l'alternativa al governo populista e di destra che ha un programma pericoloso, antieuropeo e iniquo". Intanto, oggi alle 16 i nuovi ministri entreranno ufficialmente in carica all’atto del giuramento davanti al capo dello Stato. La richiesta di fiducia alle Camere, per prassi e non obbligatoria, avverrà la prossima settimana.