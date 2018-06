Video: Rocco Casalino prende in giro Mentana. Il dietro le quinte di uno "scoop"

Di redazione Blogo.it venerdì 1 giugno 2018

Il capo ufficio stampa del MoVimento 5 Stelle protagonista di un video in cui manda a Enrico Mentana la notizia delle nuove trattative di governo e poi prende in giro il direttore del Tg di La7.

Rocco Casalino, capo della comunicazione del MoVimento 5 Stelle e in odor di diventare il portavoce di Palazzo Chigi, è protagonista di un video (che vedete qui in alto) diffuso da Affari Italiani, in cui svela il retroscena di uno scoop, o meglio della diffusione della notizia della riapertura delle trattative tra Lega e MoVimento 5 Stelle per la formazione di un governo politico, trattative che hanno poi effettivamente portato alla nascita del governo Conte che ha giurato oggi.

Nel video Casalino si burla un po' di Enrico Mentana, perché fa vedere come, dopo aver avuto l'ok da Luigi Di Maio via chat, ha inviato la notizia prima a Mentana, poi alle altre agenzie. Il messaggio è:

"'Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S Lega'. Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini"

Da qui sono poi scaturiti i nuovi incontri per la decisione sul ministro dell'Economia e di conseguenza il nuovo e definitivo incarico a Giuseppe Conte che è stato convocato ieri sera alle 21 al Quirinale.

Gli utenti del web, soprattuto su Twitter, non hanno molto apprezzato l'atteggiamento di Casalino, che è sembrato un po' sbeffeggiare Mentana, quasi a far vedere che il super-direttore dell'informazione di La7 sostanzialmente "pende dalle sua labbra", perché, appunto, è stato lui a girargli la notizia ed è come se gli mettesse fretta, dicendo che è troppo lento nel darla in tv (in realtà passano solo pochi secondi).

Quello di Casalino è anche il nome che è stato fatto, insieme a quello di Beppe Dettori (presente peraltro in quella chat), come responsabile dell'idea di chiedere l'impeachment ai danni del Presidente Sergio Mattarella dopo che domenica sera il governo giallo-verde era saltato. Ora dovrà prepararsi a nuovi e ancor più impegnativi incarichi.