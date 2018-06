Festa della Repubblica, Mattarella: istituzioni baluardo della democrazia. Il programma del 72° anniversario

Domani 2 giugno ricorre la Festa della Repubblica con cui se ne celebra la nascita dopo la dittatura fascista. Il 2 e i 3 giugno 1946 si tenne il referendum istituzionale che sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Quest’anno ricorre il 72° anniversario della Repubblica italiana. Il capo dello Stato Sergio Mattarella dopo 90 giorni di passione legati alla nascita del nuovo governo oggi ha potuto ricordare con maggiore tranquillità che:

"tensioni e prove trovano nel quadro delle istituzioni repubblicane piena possibilità di espressione e composizione, in una nazione unita e solidale".

Mattarella, in una lettera indirizzata ai prefetti italiani, mette in guardia da:

"ogni rischio di regressione civile in questa nostra Italia e in questa nostra Europa affermando un costume di reciproco rispetto, mettendo a frutto le grandi risorse di generosità e dinamismo dei nostri concittadini. Con l'auspicio che il 2 giugno possa essere in ogni territorio l'occasione di una rinnovata condivisione dei principi e degli ideali repubblicani, rinnovo gli auguri di buon lavoro a voi prefetti e a quanti con voi celebrano la festa della Repubblica".