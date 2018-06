Mattarella: "Le chiavi della pace e del benessere sono rappresentate dalla collaborazione"

Di redazione Blogo.it venerdì 1 giugno 2018

Il discorso del Presidente Mattarella in occasione del concerto in onore del Corpo Diplomatico

La lunga giornata del Presidente Sergio Mattarella non è ancora terminata. Dopo aver preso parte, da protagonista, alla cerimonia di giuramento del nuovo Governo, il Presidente ha parlato poco prima dell'inizio del concerto organizzato in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano. Mattarella ha ricordato che "la Repubblica italiana persegue la pace" come previsto dalla Costituzione.

L'obiettivo della pace e del benessere "sono rappresentate dalla collaborazione, dalla reciproca comprensione e dal progressivo venir meno delle barriere tra i popoli", che hanno il compito di "evitare conflitti di ogni tipo". Per proseguire in questo percorso, Mattarella ha preso ad esempio "l'esperienza presentata dall'integrazione d'Europa, in cui l'Italia intende svolgere un ruolo sempre più positivo e protagonista".

Mattarella ha quindi invitato tutti "nella comunità internazionale come all'interno di ciascun Paese" a "rifuggire da parole di ostilità e di contrapposizione" e far proprie "parole di concordia".

Nessun riferimento esplicito, dunque, al nuovo Governo, ma solo un monito valido per tutte le stagioni.

Questo il discorso integrale di Mattarella alla vigilia della Festa della Repubblica: