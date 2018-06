Berlusconi: "Niente fiducia a governo Lega-M5s, formula pauperista e giustizialista"

Silvio Berlusconi annuncia il no di Forza Italia alla fiducia al governo Conte, un esecutivo giudicato pauperista e giustizialista. Gli azzurri sono pronti a una opposizione "molto rigorosa" contro a ogni atto che possa mettere a rischio la libertà, i conti dello Stato e il risparmio.



Berlusconi dopo il vertice tenutosi ieri a Palazzo Grazioli alla presenza dello Stato maggiore di Forza Italia aspetta la mattina di oggi 2 giugno Festa della Repubblica per dare il suo giudizio sul governo gialloverde:

"Siamo in un momento particolarmente difficile c'è una formula di governo inedita e contraddittoria, non scelta dagli italiani col voto che deve condividere valori e programmi opposti all'insegna del populismo Noi siamo per l'Europa, garante di pace negli ultimi 70 anni dopo due Guerre mondiali.Forza Italia sarà molto rigorosa nell'opporsi a tutto quello che riteniamo non positivo per l'Italia e gli italiani. Ci opporremo al pauperismo, al giustizialismo, ad ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il ruolo internazionale del nostro Paese, il lavoro e il risparmio degli italiani, la nostra libertà. Per questo noi non possiamo che votare 'no' alla fiducia a questo Governo"