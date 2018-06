Governo Conte, Fontana ribadisce: "Non esistono le famiglie gay"

Di redazione Blogo.it sabato 2 giugno 2018

"Le famiglie arcobaleno per la legge non esistono in questo momento"

Le posizioni del leghista Lorenzo Fontana sull'omosessualità, le famiglie arcobaleno e l'aborto erano note da tempo e avevo già conquistato le prime pagine dei quotidiani italiani e non solo ogni volta che Fontana le aveva espresse pubblicamente.

Quelle che fino a pochi giorni fa erano soltanto le posizioni di un deputato leghista qualsiasi, da ieri sono diventate quelle del Ministro per la famiglia e le disabilità. E questo è risultato davvero preoccupante non soltanto per le famiglie arcobaleno, la comunità LGBT tutta, le donne e chiunque abbia anche soltanto un minimo di apertura mentale. Quelle dichiarazioni fatte nel corso degli anni sono ovviamente rimbalzate su tutte le prime pagine e oggi, in un'intervista al Corriere Della Sera, lo stesso Fontana ha ribadito di non avere intenzione di rinnegare nulla:





È stato accolto da qualche polemica. Ha letto le frasi che le attribuiscono contro i gay? Quelle dove dice che vogliono dominarci e cancellare il nostro popolo...

«Ma no, non erano contro i gay». Allora non è vero che lei è contro i gay?

«Ma va’. Ho tanti amici omosessuali, del resto ho vissuto a Bruxelles tanti anni dove ci sono anche nelle istituzioni. E poi la questione non è nel contratto di governo, non me ne occuperò». [...] Lei però è il ministro della Famiglia, non il ministro dei bambini. Come pensa di comportarsi nei confronti delle famiglie Arcobaleno?

«Perché esistono le famiglie Arcobaleno?». Sì, esistono e sono tante in Italia...

«Ma per la legge non esistono in questo momento»

Quindi sì, il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità non ha nessuna intenzione di occuparsi della comunità LGBT perchè certe questioni non sono incluse nel contratto di governo. Questo vuol dire che molto probabilmente non si faranno dei passi indietro, ma non si andrà neanche avanti e non si proseguirà quell'importante percorso già iniziato qualche anno fa.

Lo ha confermato anche Matteo Salvini, che è corso "ai ripari" in queste ore, quando le dichiarazioni del passato di Fontana hanno messo in allarme moltissimi persone. Il nuovo Ministro dell'Interno ha precisato a Fanpage.it:

Fontana è libero di avere le sue idee. Non sono priorità e non sono nel contratto di governo.

Lorenzo Fontana: chi è il nuovo Ministro per la famiglia e le disabilità Chi è Lorenzo Fontana nuovo Ministro per la famiglia e le disabilità: è vicesegretario delle Lega che ha lottato contro il diritto di aborto, contro le unioni civili tra persone dello stesso sesso e l'omogenitorialità

Se la comunità LGBT verrà probabilmente ignorata dal governo di Giuseppe Conte, i diritti che rischiano di venir indeboliti sono quelli delle donne. E questo è decisamente preoccupante. Fontana, nella stessa intervista di oggi in cui nega l'esistenza delle famiglie arcobaleno, sottolinea la necessità di fare qualcosa contro il calo della natalità, e questo significa fare qualcosa contro gli aborti:

Cosa pensa di fare quindi contro l’aborto?

«Voglio intervenire per potenziare i consultori così di cercare di dissuadere le donne dall’abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà».

Parole, queste, che dovrebbero far scattare ben più di un campanello d'allarme, anche considerando che il numero dei medici obiettori in Italia è già altissimo e che un Ministro della Famiglia e della Disabilità dichiaramene cattolico e contro l'aborto non potrà che portare ad un peggioramento della situazione, con sempre più medici e strutture che si rifiuteranno di praticare l'aborto.