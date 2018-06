Luigi Di Maio come Memento nel video del Terzo Segreto di Satira

Di redazione Blogo.it sabato 2 giugno 2018

Luigi Di Maio viene paragonato allo smemorato protagonista del film Memento nell'esilarante video realizzato da Il Terzo Segreto di Satira.

Se in questi ultimi mesi avete seguito da vicino la politica italiana, vi sarete resi conto che tra le persone che più di tutte hanno cambiato idea, facendo forti dichiarazioni e tornando immediatamente sui propri passi, c'è sicuramente il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, da ieri ufficialmente Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Di video che sottolineano quei repentini cambi di idee ed opinioni ce ne sono decine su YouTube, ma solo uno sta diventando virale in queste ore: DIMEMENTO, realizzato da "Il Terzo Segreto di Satira": Di Maio viene paragonano al protagonista di Memento, il film del 2000 di Christopher Nolan in cui il protagonista è affetto da un disturbo della memoria per i fatti recenti e non è quindi in grado di immagazzinare nuove informazioni per più di 15 minuti.

Il risultato di questo mashup è davvero esilarante e ripercorre tutte le principali uscite pubbliche di Luigi Di Maio in questi ultimi mesi. E sfidiamo anche i più forti sostenitori del Movimento 5 Stelle a non sorridere di fronte a questo montaggio. Vedere per credere!