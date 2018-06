Matteo Salvini subito al lavoro: "Difesa dei confini e rimpatri"

Di redazione Blogo.it sabato 2 giugno 2018

"Fare piazza pulita nei troppi luoghi pieni di clandestini e stranieri"

Il nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini, proprio come Luigi Di Maio, si è recato subito al lavoro in questo giorno di festa, a poche ore dal giuramento che ha sancito l'avvio del governo di Giuseppe Conte.

Salvini, dopo la diretta Facebook dai Fori Imperiali di Roma, si è recato al Ministero dell'Interno per inaugurare il nuovo ufficio e iniziare a pianificare cosa farà nelle prossime settimane, rispettando ovviamente quanto scritto nel contratto di governo firmato insieme al Movimento 5 Stelle.

La priorità per Matteo Salvini è chiara e il leader della Lega non fa che ripeterlo. Lo ha ribadito al Corriere Della Sera, rammaricato per non esser riuscito a raggiungere Brescia per supportare la campagna elettorale di Paola Vilardi:

Mi riprometto di tornare presto da ministro degli Interni per fare piazza pulita nei troppi luoghi pieni di clandestini e stranieri.

E lo ha ribadito poco dopo su Facebook:

Il modo migliore di festeggiare, dopo aver restituito speranza agli italiani, sarà passare dalle parole ai fatti. Ora sono in ufficio, stasera in Veneto, a Vicenza e a Treviso, e domani in Sicilia, la nostra frontiera.

Difesa dei confini e rimpatri, riprendiamoci il nostro Paese.