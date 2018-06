Di Maio: “Ora lo stato siamo noi. Quota 100 per superare la Fornero e Jobs act da rivedere"

La manifestazione di piazza dei 5 Stelle era stata indetta all'inizio contro il Quirinale, poi con lo sblocco dello stallo, la protesta si è tramutata nella "festa del governo del cambiamento". Sul palco Con Di Maio, Casaleggio e Grillo.

"Lo Stato ora siamo noi". È un Luigi Di Maio raggiante quello che ieri sera è salito sul palco romano davanti a una piazza gremita alla Bocca della Verità. Dopo l’inno di Mameli "intonato" dagli altoparlanti e cantato da migliaia di militanti presenti, il leader dei 5 Stelle, super ministro dello Sviluppo e del Lavoro, si è fatto affiancare dall’imprenditore Sergio Bramini, fallito a causa del credito ancora da riscuotere da parte dello Stato, ha detto Di Maio. Bramini sarà ora consulente del Ministero dello Sviluppo.

ha esordito il fondatore del MoVimento Beppe Grillo applaudito dalla folla. La manifestazione di piazza dei 5 Stelle era stata indetta all'inizio per protestare contro il rifiuto del Quirinale a un governo con Paolo Savona all'Economia; poi con lo sblocco dello stallo e la formazione dell'esecutivo gialloverde, la protesta si è tramutata nella "festa del governo del cambiamento" con grillini entusiasti arrivati da tutta Italia.

ha aggiunto Grillo.

Se siamo qui è perché tutte le volte che ci hanno detto che siamo destinati a sparire noi non ci abbiamo creduto e quando ci hanno detto 'inseguite un'utopia' noi abbiamo pensato che non c'è altro da inseguire. Abbiamo realizzato l'impossibile, oggi una stella in cielo brilla più delle altre

le parole del figlio di Gianroberto, Davide Casaleggio.

Con un video messaggio su Facebook Di Maio aveva già parlato della scelta di unire nella sua persona le deleghe del Lavoro e dello Sviluppo economico:

Poi sullo spinosissimo tema pensioni:

E il Jobs Act?

"Va rivisto, c'è troppa precarietà. La gente non ha

certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre".