Salvini: "Sì all’accoglienza, ma l’Africa in Italia non ci sta" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it domenica 3 giugno 2018

Matteo Salvini, neo Ministro dell’Interno, ha improvvisato un comizio davanti ad un albergo di Catania tornando sul tema dei migranti, molto caldo in queste ore

Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è in queste ore in Sicilia per un tour elettorale, che lo ha portato anche a visitare alcuni centri dediti all’accoglienza dei migranti. Proprio del tema tornato caldissimo in queste ore, il leader del Carroccio ha voluto parlare improvvisando un comizio davanti ad un hotel di Catania, salendo su una sedia. “Va bene accogliere persone che fuggono dalla guerra - ha dichiarato il neo Ministro - ma l’Africa in Italia non ci sta”.

Insomma, la posizione del nuovo governo gialloverde sull’immigrazione è chiara sin da subito: ridurre drasticamente gli sbarchi e vigilare di più sulle ong, accusate di essere “semi-scafisti”. Poco prima del comizio improvvisato, Salvini aveva parlato prima della conferenza stampa del candidato sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese.

"Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso - ha insistito - Quello che non è scritto nel contratto Cinquestelle-Lega non sarà preso in discussione, così eviteremo di litigare. Il centrodestra non è demolito, ma continuerà ad esistere e noi applicheremo il programma del centrodestra contenuto nel patto di governo".

Ad accogliere Salvini ci sono stati, oltre a tanti sostenitori, anche dei contestatori, ai quali ha replicato senza mezze misure: