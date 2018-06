George Soros a Trento: "Sono preoccupato per la vicinanza tra Salvini e Putin"

Botta e risposta a distanza tra il miliardario George Soros e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, accusato di essere troppo vicino a Vladimir Putin.

Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e il miliardario statunitense George Soros, ospite oggi di un dibattito sul futuro dell'Unione Europea al Festival dell’Economia di Trento.

Il finanziere, noto per le sue posizioni liberali e importante finanziatore di gruppi e Ong che si occupano dei diritti umani in tutto il Mondo, si è detto molto preoccupato dalla vicinanza che secondo lui ci sarebbe tra Matteo Salvini e il Presidente della Russia Vladimir Putin:

C’è una stretta relazione tra Matteo Salvini e Putin. Non so se Putin effettivamente finanzia il suo partito, ma l’opinione pubblica italiana ha diritto di sapere se Salvini è a busta paga di Putin.

La replica del diretto interessato non si è fatta attendere. Il Vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, ha rispedito al mittente ogni accusa, confermando però di nutrire somma ammirazione per Putin:

Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros.

Soros, infatti, è da tempo il bersaglio preferito dei complottisti di tutto il Mondo, che ogni due per tre si lanciano in assurde teorie che riguarderebbero proprio il finanziere ungherese naturalizzato statunitense. Una delle più folli vorrebbe Soros come la mente di un assurdo piano per sostituire la popolazione italiana con immigrati da utilizzare come operai a basso costo.

Queste teorie vengono spesso abbracciate dalla destra e lo stesso Matteo Salvini, lo scorso anno, aveva fatto riferimento proprio a questo folle piano:

Sono sempre più convinto che sia in corso un chiaro tentativo di sostituzione etnica di popoli con altri popoli. Questa non è un'immigrazione emergenziale ma organizzata che tende a sostituire etnicamente il popolo italiano con altri popoli, lavoratori italiani con altri lavoratori.