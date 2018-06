Fiducia al governo Conte: oggi si stabiliranno le date

Di redazione Blogo.it lunedì 4 giugno 2018

Oggi conferenze dei capigruppo di Camera e Senato si riuniranno per decidere il calendario delle votazioni di fiducia al governo di Giuseppe Conte.

A quattro giorni dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, oggi si decideranno le tempistiche per il voto di fiducia in Parlamento. Le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato si riuniranno in giornata per decidere quando il nuovo esecutivo sarà messo alla prova.

Al momento l'ipotesi più probabile è quella delle votazione in due distinte giornate: si dovrebbe partire domani, martedì 5 giugno, con la prova di fiducia al Senato e il giorno successivo, mercoledì 6 giugno, alla Camera.

Il voto di fiducia non dovrebbe costituire un problema per il nuovo governo. Al Senato, dove la maggioranza assoluta è di 161 - la metà dei senatori più uno - ci sarebbero 167 senatori pronti a votare la fiducia, mentre alla Camera la maggioranza sarebbe ancora più ampia: 346 voti a favore rispetto a una maggioranza assoluta di 316.

Questi sono i numeri certi - 58 senatori della Lega e 109 di M5S per il Senato e 124 deputati della Lega e 222 deputati di M5S - ai quali se ne aggiungeranno senza dubbio degli altri, considerando i gruppi misti e i deputati e senatori che in passato hanno fatto parte dei due partiti principali.