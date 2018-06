Matteo Salvini: "Nessuno toccherà le unioni civili e la legge sull'aborto"

Il ministro dell'Interno conferma che la legge sulle unioni civili e quella sull'aborto non verranno toccate in alcun modo dal governo di Giuseppe Conte.

I neo-ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno monopolizzando le prime pagine dei quotidiani con le loro partecipazioni ad eventi e manifestazioni, ma anche con interviste e dichiarazioni rilasciate alla stampa. In carica da appena quattro giorni, i due vicepresidenti del Consiglio sono riusciti ad assicurarsi una copertura continua e Matteo Salvini, nel giorno in cui tornerà a lavoro al Ministero dell'Interno, ha deciso di rilasciare un'altra intervista.

Stavolta il leader della Lega ha scelto Radio RTL 102.5 e ha sviscerato i pensieri già espressi nel corso della scorsa settimana, a cominciare dalla gestione dei flussi migratori che è stata al centro del weekend di Salvini in Sicilia:

Marco Minniti ha fatto un discreto lavoro, quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato realizzato, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione. Se qualcuno ha fatto qualcosa di utile e intelligente per il mio Paese anche se indossava una diversa maglietta sarebbe sciocco non riconoscerlo.

Il ministro dell'Interno ha confermato che domani, martedì 5 giugno, non potrà essere a Lussemburgo per il vertice dei ministri dell'Interno europei sull'immigrazione a causa del voto di fiducia al Senato, ma ha precisato che l'Italia invierà una delegazione che dovrà dire NO al trattato di Dublino.

Salvini, dopo le polemiche che hanno travolto il neo ministro Lorenzo Fontana, ha fatto una doverosa precisazione. La legge sulle unioni civili e quella sull'aborto non verranno toccate in alcun modo:

Nessuno ha idea di cancellare leggi sull'aborto o sulle unioni civili. Gli italiani, eterosessuali e omosessuali, mi chiedono meno tasse, giustizia più veloce e più sicurezza non mi chiedono altro.

