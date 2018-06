Flax tax, parla Bagnai (Lega): "Nel 2019 per le aziende, 2020 per le famiglie"

Di redazione Blogo.it lunedì 4 giugno 2018

Il possibile sottosegretario all'Economia Alberto Bagnai fornisce qualche dettaglio in più sull'attuazione della flat tax prevista dal contatto Lega-M5S.

Non sappiamo ancora chi sarà il sottosegretario all'Economia, ma tra i nomi più papabili c'è quello del parlamentare leghista Alberto Bagnai, che proprio oggi ha rivelato qualche dettaglio in più sulla flat tax prevista dal contratto di governo e sul modo in cui Lega e M5S intendono metterla in atto.

Bagnai è stato ospite questa mattina di Agorà su RaiTre:

Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie.

Lo steso Bagnai non lo dà per certo, ma se quanto dichiarato diventasse realtà, l'aliquota per le imprese scenderebbe - ridotta dal 27,5% al 24% durante il governo Renzi - scenderebbe ulteriormente nel 2019, mentre per le famiglie si dovrà attendere il 2020.

Ne sapremo senza dubbio di più dopo il voto di fiducia al Senato e alla Camera e la conseguente nomina dei sottosegretari.

Fiducia al governo Conte: oggi si stabiliranno le date Oggi le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato si riuniranno per decidere il calendario delle votazioni di fiducia al governo di Giuseppe Conte.

Foto | Facebook