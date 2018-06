Di Maio incontra i rider. La risposta di Deliveroo

Di redazione Blogo.it lunedì 4 giugno 2018

Il ministro del Lavoro come primo atto ha voluto incontrare una categoria simbolo di un'intera generazione.

Luigi Di Maio oggi, come primo atto da ministro del Lavoro, ha voluto incontrare i rider, ossia i fattorini che lavorano per app come Deliveroo, Just Eat e Foodora che negli ultimi mesi sono stati protagonisti per le loro vicissitudini e sono diventati il simbolo dei lavoratori sfruttati e senza tutele.

Di Maio, dopo averli incontrati, ha detto:

"Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider, una categoria di lavoratori che fa parte dei nuovi lavori, simbolo di una generazione abbandonata che non ha né tutele e a volte nemmeno un contratto. Li ho voluti incontrare perché iniziamo un percorso che passa attraverso un modello di lavoro meno precario, più dignitoso e che abbia salario orario minimo. È un primo piccolo passo ma vogliamo dare un segnale a chi ha un lavoro e chiede un po' di dignità. Lo possiamo fare con le leggi, con una paga minima oraria e soprattutto favorendo un confronto tra i grandi gruppi internazionali e i ragazzi che chiedono i diritti minimi e non chiedono la luna"

Di Maio ha anche sottolineato la necessità di garantire a questo tipo di lavoratori i loro diritti come l'assicurazione a una paga minima dignitosa.

In serata si è fatta viva Deliveroo, una delle aziende accusate di sfruttare i rider, che ha diffuso una nota in cui vengono riportate le parole di Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia, che dice:

"Deliveroo è in prima linea per la tutela dei rider e mette a disposizione dei propri collaboratori un'ampia serie di tutele, anzitutto l'assicurazione gratuita per infortuni e per danni a terzi, ma anche dotazioni di sicurezza gratuite e tanto altro. È importante che il tema venga affrontato a livello nazionale, in modo da evitare la frammentazione territoriale, assicurando un quadro coerente in tutto il Paese. Negli ultimi anni abbiamo lavorato con il Ministero del Lavoro e ci auguriamo di poter incontrare quanto prima il Ministro Di Maio per illustrare le nostre best practice. Con il nostro lavoro abbiamo già contribuito alla creazione di numerosi posti di lavoro, tanto in Italia così come in tutti i 12 Paesi in cui operiamo. È importante assicurare un quadro normativo in grado di accompagnare la crescita occupazione e la tutela dei rider"

Di Maio ha condiviso la dichiarazione di Sarzana commentando:+