Lo stipendio "leggero" del premier Conte, prenderà quasi 1/4 della Merkel

Di redazione Blogo.it martedì 5 giugno 2018

Quanto guadagnerà il nuovo premier Giuseppe Conte? Meno di deputati e senatori, cioè meno degli eletti che beneficiano della sostanziosa indennità parlamentare. Conte, non essendo passato "per il battesimo delle urne" prenderà 6.700 euro al mese, cioè circa la metà di quanto prendono al lordo deputati e senatori sommando indennità, diaria, spese per i trasporti, spese telefoniche e altri rimborsi (per una cifra complessiva che risultava superiore di quasi il 60% alla media Ue in base a un report Istat del 2010).

Secondo il dossier Ocse/Eurostat del 2013 i parlamentari più ricchi in Europa sono proprio quelli italiani con 144.000 euro lordi all'anno di media, seguiti da quelli di Austria (106.583 euro) Olanda (86.125 euro) Germania (84.108 euro) e Irlanda (82.065 euro). 62.779 euro lordi all'anno in Francia, 41.387 euro in Portogallo e 35.051 in Spagna.

I 5 Stelle in questa legislatura, a parte la battaglia sui vitalizi, hanno intenzione di dare di dare una bella sforbiciata alle indennità di base: secondo la Repubblica il piano sarebbe di dimezzarle e di legare i restanti rimborsi alla loro rendicontazione effettiva, da rendere pubblica sul sito della Camera. Perché è da Montecitorio, dove il M5s ha quasi la maggioranza nell’ufficio di presidenza, che dovrebbe partire il taglio ai costi della politica, da sempre cavallo di battagli dei "grillini".

Il presidente del Consiglio non eletto Giuseppe Conte prenderà dunque circa 80.000 euro all’anno, meno del Presidente della Repubblica (239.000 euro). Conte guadagnerà molto meno anche rispetto ad altri capi di governo europei: Angela Merkel prende uno stipendio di circa 369mila dollari l’anno (316mila euro), il primo ministro svizzero Berset di 482mila dollari l’anno (412mila euro).

Il presidente americano Donald Trump, a capo però di una Repubblica presidenziale, prende circa 400mila dollari l'anno, ma il più ricco è il premier australiano Malcolm Turnbull con i suoi 527mila dollari annui (450mila euro).

