Salvini e il governo "gialloblu": la gaffe su Facebook

Di redazione Blogo.it martedì 5 giugno 2018

Sarà stata l’emozione del primo giorno al Senato per il Governo Conte, ma Matteo Salvini ha trasformato il governo “gialloverde” in “gialloblu”

Gaffe per Matteo Salvini su Facebook. Al termine del discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e prima del dibattito che precede il voto di fiducia al Senato, il Ministro dell’Interno ha pubblicato il seguente messaggio su Facebook:

“Qui Senato, bella squadra, operativi! Finalmente un governo che ha in testa alla sua agenda i temi delle tasse, del lavoro e dell’immigrazione. #governogialloblu #primagliitaliani”.

Sarà stata l’emozione dettata dall’importanza della giornata, sta di fatto che il governo a guida Movimento 5 Stelle-Lega, ribattezzato dai media appunto “gialloverde”, è diventato magicamente “gialloblu”. Non ci sono altre spiegazioni alla gaffe, se non la decisione di Salvini di "sciogliere" il verde della Lega nel blu di Forza Italia? Nel momento in cui scriviamo (ore 14:35), il messaggio non ha subito alcuna correzione da parte di chi gestisce l'account social ufficiale del leader del Carroccio.