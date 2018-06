Renzi: "No alla fiducia a Conte, noi siamo un'altra cosa" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it martedì 5 giugno 2018

È stato un Matteo Renzi duro e ironico quello che è intervenuto oggi al Senato nel dibattito per la fiducia al governo Conte

Matteo Renzi, segretario dimissionario del Partito Democratico, è intervenuto al Senato nel dibattito per la fiducia al governo Conte. Confermando il no dem, l’ex presidente del Consiglio ha utilizzato anche l’ironia per argomentare l’opposizione all’esecutivo a guida Lega-Movimento 5 Stelle.

"Il presidente del Consiglio non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto - esordisce - Non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto perché abbiamo rispetto dei ruoli. Con il giuramento lei rappresenta anche noi, lei è anche il nostro presidente del Consiglio e noi la rispetteremo sempre dentro e fuori questa aula".

Ricordando quanto avvenuto nella precedente legislatura, poi Renzi ha attaccato direttamente i due partiti di maggioranza.

"Noi le garantiamo che la nostra opposizione non occuperà mai i banchi del governo, non insulterà mai i ministri della repubblica, non attaccherà mai le istituzioni del nostro paese al grido 'mafia, mafia, mafia'. Il nostro no è motivato dal fatto che è un contratto scritto con l'inchiostro simpatico, è garantito da un assegno a vuoto".

Luigi Di Maio ha più volte sottolineato che questo governo rappresenti l’inizio della terza repubblica, ma secondo Renzi i quasi tre mesi necessari per la formazione dell’esecutivo non sono un buon inizio.