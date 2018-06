Berti (M5S), che figura: "Conte alla Camera e il PD non c'è", ma il premier è al Senato...

Di redazione Blogo.it martedì 5 giugno 2018

Il deputato pentastellato Francesco Berti accusa il PD di non essere in aula alla Camera durante la presentazione di Giuseppe Conte, che in realtà è al Senato

Gaffe da parte del deputato Francesco Berti, del Movimento 5 Stelle: mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è al Senato per chiedere la fiducia, il parlamentare ha pubblicato un post su Facebook corredato da foto e dal titolo: “Ecco l’opposizione dura del PD: zero rispetto dei cittadini”.

“Mentre Renzi si farà il tour fuori dall’Italia mantenendo la carica e l’indennità da senatore (s minuscola), il gruppo del PD segue l’esempio del capo. Eccoli, quelli del “dobbiamo salvare le istituzioni dai populisti che non rispettano la democrazia”, ancora una volta assenti in blocco in Aula, mentre il Presidente Conte si presenta alla Camera. Ma veramente questi hanno governato 5 anni?

In realtà, oggi, martedì 5 maggio, Conte ha chiesto la fiducia al suo governo al Senato, mentre l’appuntamento con la Camera dei Deputati è per mercoledì 6 maggio. Come riporta l’ordine del giorno di Montecitorio, alle 13:30 il premier è passato solo un attimo giusto per consegnare il testo delle dichiarazioni programmatiche, ma non ha parlato davanti all’aula in assenza del PD. A meno che la foto da lui pubblicata si riferisca in realtà al Senato ma, in questo caso, Berti dovrebbe spiegare cosa ci facesse nell’aula non di sua appartenenza…