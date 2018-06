Governo Conte: oggi la fiducia alla Camera. Dibattito in diretta streaming

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 giugno 2018

Il Governo Conte alla Camera dei Deputati per ottenere la fiducia a Montecitorio. La diretta streaming per tutta la giornata. La replica del Premier alle ore 15:45.

È il giorno della fiducia alla Camera dei Deputati oggi per il governo guidato da Giuseppe Conte. Il dibattito generale comincia alle ore 9 e potete seguirlo in diretta streaming su questa pagina, nel video che trovate in apertura del posto. Alle 15:45 è prevista la replica del Presidente del Consiglio dei Ministri, poi, a seguire, le dichiarazioni di voto e l'appello nominale dalle 17:40 circa. Il voto di fiducia, dunque, dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio. Il dibattito è cominciato prima rispetto al Senato perché i deputati sono di più.

Ricordiamo che ieri il governo Conte ha ottenuto la fiducia a Palazzo Madama con 171 voti a favore, 117 contrari e 25 astensioni.

Ieri il Premier Conte, con un discorso di lunghezza record (75 minuti, mai visto prima nella storia della Repubblica), ha illustrato il programma di governo, che tra l'altro è arcinoto da tempo essendo spiegato nel contratto di governo firmato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Al Senato il governo Conte ha ottenuto qualche voto in più di quanti se ne attendeva: erano previsti 167 sì, sono stati 171. Alla Camera i voti a favore dovrebbero essere 346, 30 in più della maggioranza assoluta che è di 316. Vedremo se anche in questo caso arriverà qualche altro voto. A Montecitorio ci sono 124 deputati della Lega e 222 deputati pentastellati, ma non dimentichiamo che nel gruppo misto ci sono alcuni ex del M5S che continueranno a votare come richiesto dal movimento guidato da Luigi Di Maio, nonostante siano stati espulsi (si tratta di deputati che non hanno rispettato le regole sui rimborsi).