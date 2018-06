Flat tax, Matteo Salvini: "Chi guadagna di più deve pagare meno tasse"

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolinea che tutti potranno guadagnare dalla flat tax: "Se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più".

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io su Radio Rai 1 e, a domanda diretta, ha fornito qualche precisazione sulla discussa flat tax che il centrodestra sosteneva da tempo e che è stata inserita nel contratto di governo firmato insieme al Movimento 5 Stelle.

Le parole di Salvini sono piuttosto chiare:

Il leader della Lega ha così spiegato il proprio pensiero:

Se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Il nostro obiettivo è che tutti riescano ad avere qualche lira in più nelle tasche da spendere.