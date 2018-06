Governo Conte, Martina (PD): "Il contratto di governo è una gigantesca cambiale. Vi daremo battaglia"

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 giugno 2018

L'intervento del reggente del Pd durante la discussione alla Camera.





Durante il dibattito alla Camera dei Deputati sulla fiducia al governo Conte, poco prima di mezzogiorno è intervenuto il reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, con un breve, ma intenso discorso, letto quasi tutto a voce molto alta. Prima di tutto ha ringraziato alcuni dei parlamentari intervenuti tra ieri oggi, in particolare la senatrice a vita Liliana Segre, che si è schierata contro provvedimenti contro i popoli nomadi, poi ha bacchettato il governo per aver ricordato il migrante Soumayla Sacko a fatica e solo perché praticamente costretto. In seguito è entrato nella questione politica vera e propria e ha detto:

"Il contratto serve a voi per stare insieme, non c'è nulla di utile a costruire una traiettoria di futuro per il Paese, è una gigantesca cambiale che pagheranno le giovani generazioni di questo Paese, perché scaricherà su di loro i costi della vostra irresponsabilità. Se presenterete un condono mascherato, non vi daremo battaglia. Se discriminerete i bambini negli asili secondo la nascita, vi daremo battagliare e farete una riforma in cui chi guadagna di più pagherà di meno, noi vi daremo battaglia"

Poi ha continuato: