Governo Conte, le nomine di viceministri e sottosegretari slittano a dopo il G7

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 giugno 2018

Sono 43 i posti da assegnare, 8 i viceministri e 35 i sottosegretari.

Per le nomine di viceministri e sottosegretari del governo Conte si dovrà attendere ancora almeno una settimana. Incassata ieri la fiducia al Senato, con l’esito del voto alla Camera di oggi che è scontato visti i numeri, il Presidente del Consiglio può pensare alle nomine dei "pezzi" mancanti del suo governo ma lo farà solo a partire da giovedì prossimo dopo il suo ritorno dal G7, prima uscita internazionale per il neo premier.

Si parla in tutto di 43 caselle da assegnare, tra nomine di viceministri e sottosegretari. Nel dettaglio i viceministri dovrebbero essere otto e trentacinque i sottosegretari, per nomine da spartire tra Lega e M5s secondo le vecchia regola del manuale Cencelli che anche il governo del cambiamento non può cambiare.

Viceministri del governo Conte, il totonomine

Tra le nomine di viceministri più contese quella degli Esteri: si fa il nome della pentastellata Emanuela Del Re, già candidata alla Farnesina da Di Maio ma bocciata da Mattarella che al suo posto ha voluto Enzo Moavero Milanesi, già apprezzato ministro agli Affari europei nei governi Monti e Letta. Il vice di Danilo Toninelli (M5s) ai Traporti sarà sicuramente un leghista: potrebbe essere Edoardo Rixi o l’economista Alberto Bagnai oppure ancora Armando Siri, ideologo e propugnatore della flat tax.

Bagnai e Siri in realtà aspirerebbero anche a una poltrona da vice al Ministero dell’Economia, dove sempre il Capo dello Stato ha "imposto" il professore Giovanni Tria, o al Ministero unificato dello Sviluppo e del Lavoro, guidato da Luigi Di Maio, casella che è però rivendicata anche dal grillino Stefano Buffagni.

Nell’ambito del Mise, altra delega di peso è quella alle telecomunicazioni, i leghisti la vorrebbero per loro rassicurando in qualche modo per questa via Silvio Berlusconi, ma il M5s non vuole far passare questo messaggio e alla fine si potrebbe giungere a una soluzione di compromesso.

La delega al Turismo non è chiaro se sarà nelle competenze del Ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio (Lega) o se ci sarà una suddivisione della stessa con una parte che resterebbe nelle competenze del Ministero per i Beni culturali.

Governo Conte: oggi la fiducia alla Camera. Dibattito in diretta streaming Il voto finale è previsto per le 17.40 circa

Foto | © Quirinale