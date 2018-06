Tav, Toninelli: "Potrebbe non passare mai un treno sulla Torino-Lione"

mercoledì 6 giugno 2018

Il ministro dei Trasporti risponde con una battuta al Presidente del Piemonte Chiamparino.

Il neo ministro dei Trasporti Danilo Toninelli deve ancora scegliere i membri della sua squadra al dicastero e per ora ha detto che è solo in una fase di analisi, quindi non si sbilancia troppo su quello che farà. Tuttavia una sua battuta ha fatto parecchio discutere e soprattutto ha riacceso la discussione attorno a uno dei temi più dibattuti in fase di redazione del contratto di governo, quello su cui Lega e MoVimento 5 Stelle sono più in disaccordo: la Tav.

In pratica ieri il Presidente del Piemonte Sergio Chiamparino, in Consiglio Regionale, ha detto, a proposito della Tav: "Dovranno passare sul mio corpo per fermala", ma oggi il ministro Toninelli ha risposto:

"Chiamparino fa sempre battute simpatiche, ma gli direi di stare tranquillo. Potrebbe non esserci mai, su quella linea, un treno che passa sul suo corpo"

Ricordiamo che il M5S ha tendenzialmente una posizione ostile alla Tav, ma ai Trasporti ha messo Toninelli, un po' più moderato rispetto a Laura Castelli, che tuttavia è ancora in corsa per un posto da vice-ministro.

Sempre Toninelli ha detto anche:

"Nelle prossime settimane esamineremo tutti i progetti di opere pubbliche in Italia. Il nostro obiettivo è analizzare costi e benefici di ciascuna. Quelle che saranno valutate come utili per i cittadini saranno confermate, sulle altre valuteremo come procedere. Il tutto conti alla mano"

Gli è stata fatta una domanda specifica su come sarà l'atteggiamento della Lega, che in Regione ha appena votato un ordine del giorno a favore della Tav, al fianco di Forza Italia e Pd, e Toninelli ha risposto:

"Nel contratto di governo c’è scritto che sulla Tav si procederà a una rivalutazione dell’opera e lo faremo insieme con la Lega. Stiamo costruendo una squadra, radunando le migliori energie: tra qualche settimana avremo le prime risposte"

Foto © Ministero dei Trasporti