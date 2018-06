Il governo Conte ottiene la fiducia alla Camera con 350 voti

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 giugno 2018

Dopo il Senato, anche la Camera dei Deputati vota la fiducia al governo Conte: 621 i presenti in aula, 586 i votanti, 350 i sì, la maggioranza era fissata a 294

Il governo Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati (CLICCA QUI PER IL NOSTRO RESOCONTO ORA PER ORA): 350 i voti a favore dall’aula di Montecitorio, 236 i contrari e 35 gli astenuti. Si conclude così una giornata nella quale non sono mancate, al solito, le polemiche, soprattutto tra la maggioranza e il gruppo del Partito Democratico. Alla fine, però, l’esecutivo di Giuseppe Conte ha incassato una fiducia leggermente più ampia di quella che ci si aspettava, considerato che i deputati del Movimento 5 Stelle e della Lega assieme raggiungono quota 346. I presenti in aula oggi erano in tutto 621, 586 sono stati i votanti, con soglia di maggioranza di 294 voti.

Ora, il prossimo appuntamento istituzionale è rappresentato dalla formazione delle Commissioni permanenti di Camera e Senato. I gruppi parlamentari dovranno indicare ciascuno i rispettivi componenti, che poi dovranno eleggere presidente e ufficio di presidenza per ciascuna commissione. Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in programma invece la prima uscita internazionale: appuntamento venerdì 8 e sabato 9 giugno a Malbaie in Canada per il G7.

Tornando alla giornata di Montecitorio, particolarmente duro è stato lo scontro tra il premier Conte e Graziano Delrio (PD). Il presidente del Consiglio si è detto “addolorato per gli attacchi al congiunto di Mattarella”, probabilmente non ricordando o non conoscendo il nome del fratello del capo dello Stato.