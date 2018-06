[VIDEO] Salvini accolto sul bus al canto di "Bella ciao": la sua replica su Twitter

Di redazione Blogo.it giovedì 7 giugno 2018

Un gruppo di sindacalisti accoglie così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su un bus navetta dell’aeroporto di Roma Fiumicino

Matteo Salvini, neo ministro dell’Interno, alle prese con una contestazione pacifica. Salito su un bus navetta dell’aeroporto di Roma Fiumicino per raggiungere Brindisi, il leader della Lega è stato accolto da un gruppo di sindacalisti che sul mezzo hanno intonato, aiutati anche da altri viaggiatori, “Bella ciao”. Salvini si è recato a Brindisi per sostenere il candidato sindaco del Carroccio, Massimo Ciullo, e alla contestazione musicale ha reagito subito con un sorriso sulle labbra. Poco dopo, invece, tramite il proprio profilo Twitter ha replicato così ai sindacalisti: "Un Maalox per i compagni della Cgil", il cinguettio accompagnato da una faccina sorridente.