G7 Canada 2018: venerdì 8 e sabato 9 giugno | Programma

Di redazione Blogo.it giovedì 7 giugno 2018

Esordio del Premier Conte al G7.

Tocca al Canada, con il suo Premier Justin Trudeau, presiedere il G7 2018 che si svolge a Charlevoix, in Quebec, venerdì 8 e sabato 9 giugno. È anche il primo banco di prova importante per il nuovo governo italiano rappresentato dal Premier Giuseppe Conte che avrà la possibilità di incontrare di persona i leader dei Paesi più industrializzati del mondo, alcuni dei quali ha già sentito per telefono nei giorni scorsi. Questo è un mese impegnativo per la politica estera, perché sono previsti anche il Consiglio Europeo il 27 e 28 giugno e il summit Nato a Bruxelles l'11 e 12 luglio.

Saranno presenti, oltre al nostro Premier Conte, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, la Premier britannica Theresa May, il Premier giapponese Shinzo Abe e il già citato Premier canadese Justin Trudeau nelle vesti del padrone di casa. Saranno presenti anche rappresentanti dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale.

Il programma del G7 2018 prevede discussioni sugli investimenti per la crescita, il miglioramento delle politiche in supporto dell’uguaglianza di genere, i progetti comuni per combattere il cambiamento climatico e l’inquinamento dei mari causato dalla plastica, la costruzione di un mondo più sicuro e pacifico.

Ma indubbiamente ci sarà spazio anche per altri temi molto caldi come i dazi americani su acciaio e alluminio, le sanzioni all'Iran e, soprattutto tra i leader europei, si parlerà di gestione dei flussi migratori, perché ormai siamo in estate ed è previsto un aumento degli sbarchi.

È bene precisare che, poiché il nuovo governo italiano si è insediato soltanto lo scorso 1° giugno e ha ottenuto la fiducia martedì e mercoledì a Senato e Camera, l'Italia partecipa al G7 con il dossier che è stato preparato dall'ufficio diplomatico di Paolo Gentiloni, il Presidente del Consiglio uscente, che ha lasciato il posto a Giuseppe Conte solo venerdì scorso, ossia una settimana soltanto prima del G7.