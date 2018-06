Il Premier Giuseppe Conte la settimana prossima ad Amatrice e Accuomoli

Di redazione Blogo.it giovedì 7 giugno 2018

Subito dopo il G7 il Presidente del Consiglio farà visita ai terremotati.

Durante il suo discorso programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha annunciato che la sua prima uscita sarebbe stata nei luoghi terremotati. Ovviamente, prima ha un impegno improrogabile, il G7 in Canada, domani, venerdì 8, e sabato 9 giugno, ma la settimana prossima farà sicuramente un salto ad Amatrice e, quasi certamente, anche ad Accuomoli.

Il deputato reatino del MoVimento 5 Stelle Gabriele Lorenzoni ieri ha scritto sulla sua pagina Facebook:

"Ho parlato con Di Maio. Conte sarà impegnato dall'8 giugno col G7 in Canada, verrà ad Amatrice molto probabilmente la prossima settimana, non per fare una passerella, ma con qualcosa di concreto in mano"

Nei commenti i suoi conterranei gli hanno chiesto di portarlo anche ad Accuomoli e Lorenzoni ha risposto: "Ci potrebbe essere un cambio di programma, la situazione è in evoluzione". Intanto l'Ansa scrive che anche gli uffici dei due comuni che nell'agosto 2016 sono stati colpiti dal terremoto hanno confermato che Conte andrà a far visita la settimana prossima e come data si ipotizza già lunedì 11 giugno.

I terremotati hanno ricevuto spesso visite da parte dei politici, ma la situazione per loro è ancora molto complicata. Il Premier Conte andrà di persona per farsi un'idea e toccare con mano come vivono da ormai quasi due anni gli abitanti di Amatrice e Accuomoli, ma vedremo se ha già qualche proposta.

Lorenzoni, infatti, sostiene che quella di Conte non sarà una semplice "passerella", come le tante viste finora da parte dei politici, ma si presenterà con qualcosa di concreto.