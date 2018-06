Video: Di Battista riceve 43mila euro di liquidazione da parlamentare. Ecco cosa ci fa...

Di redazione Blogo.it venerdì 8 giugno 2018

L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, ora in California con la famiglia, ha ricevuto la liquidazione da parlamentare e ha fatto un video per far vedere che cosa ne farà.

Alessandro Di Battista è in California con la compagna e il figlio Andrea di pochi mesi e oggi ha ricevuto la liquidazione da parlamentare, che ammonta a ben 43.726 euro. Siccome, però, come dice l'ex deputato del MoVimento 5 Stelle, "ogni promessa fatta in campagna elettorale è debito", quei soldi non resteranno sul suo conto, ma saranno girati al fondo per le piccole e media imprese.

Di Battista, che anche da lontano resta una delle voci più autorevoli del M5S, ha pubblicato un video sui suoi social e ha scritto:

"Non è mica semplice essere un 'populista'. Breve video familiare girato in una casa in California. È a disposizione degli esponenti dei partiti politici morti! Tra l’altro ho calcolato che se tutti i deputati e senatori 'trombati' del PD o di quel che resta della sinistra (quelli per intenderci che parlano della povera gente o della redistribuzione della ricchezza) facessero altrettanto beh ci sarebbero oltre 12 milioni di euro freschi freschi per le piccole e medie imprese italiane. Posti di lavoro insomma!"

Nel video si vede la compagna alle prese con l'allattamento di Andrea mentre guarda sul pc l'accredito appena ricevuto, poi i due si mettono a ragionare insieme sul da farsi e, anche se quei soldi sarebbero utili a mandare Andrea in una buona università, sottolineano che non possono far altro che restituirli, perché così hanno promesso.

Di Battista chiosa dicendo "Troveremo un altro modo per sostenere la famiglia", mentre la compagna fa scherzosamente notare che almeno per ora il latte per Andrea non manca.