G7, Trump invita Conte alla Casa Bianca

Di redazione Blogo.it sabato 9 giugno 2018

Il Premier italiano: "Storica alleanza, nuova amicizia".

Il G7 a Charlevoix, in Canada, è cominciato ieri e l'ultimo ad arrivare è stato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è atterrato in elicottero portandosi già un carico di polemiche. Ancor prima di partire, infatti, aveva detto con convinzione che secondo lui il G7 deve tornare a essere G8, con il reintegro della Russia e su questo argomento ha trovato un solo sostenitore tra gli altri leader: Giuseppe Conte, Premier italiano da una settimana. C'è da dire che poi Conte ha corretto un po' il tiro, nel senso che ha comunque fatto capire che rispetterà quanto decideranno tutti insieme i leader europei, che ieri sono stati riuniti in un mini-vertice dal Presidente francese Emmanuel Macron proprio prima che Trump atterrasse in Canada. Una delle questioni più scottanti sono infatti i dazi commerciali sull'acciaio e l'alluminio imposti dagli Usa a vari Paesi tra cui quelli dell'Ue.

L'incontro tra Trump e Conte, sebbene non sia stato un vero e proprio bilaterale come con gli altri leader presenti, è stato proficuo, tanto che Conte ha twittato una foto di loro due insieme con il commento "Storica alleanza, nuova amicizia", facendo riferimento alla vicinanza tra Usa e Italia, ma, evidentemente, anche alla nuova amicizia tra lui e Trump. E pare che Trump, che ha fatto i complimenti a Conte per la "grande vittoria" ottenuta in Italia, abbia anche invitato il Premier italiano alla Casa Bianca.

Per ora pare che l'invito a Washington sia solo informale e dunque non è dato sapere quale sarà la data prescelta. Nel frattempo Trump ha altri incontri importanti da affrontare, primo fra tutti quello di martedì prossimo, 12 giugno, con Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, che avverrà a Singapore (che è già stata invasa dai media). E poi è probabile che all'orizzonte ci sia un incontro con Vladimir Putin, Presidente della Russia. Incontro, quest'ultimo, che, secondo fonti vicine al Cremlino, potrebbe avvenire a Vienna.