Elezioni Comunali 2018: 6,7 milioni di italiani al voto in 761 Comuni

Di redazione Blogo.it sabato 9 giugno 2018

Tra i Comuni interessati ci sono anche 20 Capoluoghi.

Domenica 10 giugno 2018, dalle ore 7 del mattino alle 23 di sera si vota in 761 Comuni italiani. Dove sarà necessario il ballottaggio si tornerà al voto domenica 24 giugno. Tra i Comuni al voto ce ne sono 109 con più di 15mila abitanti e 652 con meno di 15mila abitanti.

Inoltre andranno al voto venti capoluoghi di provincia e cioè: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Teramo, Terni, Viterbo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Si vota anche in due municipi di Roma Capitale, vale a dire il III e l'VIII, per un totale di 290.934 elettori nella Città Eterna. In tutta Italia, invece, i votanti saranno 6.749.654 in 7.995 sezioni elettorali.

I comuni in cui si torna al voto prima della scadenza naturale del mandato dei sindaci sono ben 142. Inoltre in otto comuni non è stata presentata alcuna lista e saranno dunque commissariati. Tra questi comuni troviamo San Luca, in provincia di Reggio Calabria, dove nessuno si vuole candidare a causa delle infiltrazioni mafiose (è commissariato dal 2013) e dove il solo Klaus Davi, noto massmediologo, voleva farsi avanti, ma chiedendo una proroga per la presentazione delle liste elettorali. Gli altri sette sono: Austis, Magomadas, Putifigari, Ortueri e Sarule, tutti in Sardegna, Rodero in Lombardia e San Biagio Platani in Sicilia.

Secondo Avviso Pubblico, rete di Regioni ed Enti locali contro le mafie, dall'inizio del 2018 già 16 Comuni sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, sette in Calabria, tre in Campania, tre in Sicilia e tre in Puglia.

Le elezioni comunali avranno una rilevanza anche a livello nazionale? Il governo è già stato fatto, quindi potrebbero essere intese come una sorta di primo test sul consenso dell'esecutivo giallo-verde, ma c'è anche chi ci vede una sfida interna tra Lega e MoVimento 5 Stelle e chi conquista più comuni potrebbe spostare il rapporto di forza all'interno del governo Conte a proprio favore. La Lega di Matteo Salvini, comunque, a livello locale continua a presentarsi come alleata di Forza Italia di Silvio Berlusconi e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e avversaria dei pentastellati.