G7, Conte anticipa: "Raggiunto un nuovo accordo sul commercio"

Di redazione Blogo.it sabato 9 giugno 2018

Il Premier italiano ha anticipato che è stato raggiunto un nuovo accordo sul commercio

Il Premier Conte si è concesso ai microfoni dei cronisti presenti in Canada per seguire il vertice del G7: "Sono in Canada per difendere gli interessi dell'Italia, nel confronto con i nostri partner del G7 ed è quello che ho fatto fin qui. Ho partecipato a diverse sessioni del G7 e avuto molti incontri bilaterali. In tutte le occasioni ho rappresentato le posizioni dell'Italia e su alcune questioni mi sono riservato di approfondire i temi, visto che il nostro governo è appena partito".

Il Premier ha poi concesso un'anticipazione, annunciando che i 7 Paesi hanno raggiunto un nuovo accordo sul commercio che mira al superamento della regolamentazione del WTO: "Uno dei temi sui cui si è più discusso e su cui ci sono state dichiarazioni molto conflittuali, è il commercio, gli scambi commerciali e, quindi, dazi, tariffe, barriere. Posso anticipare che si è raggiunto un accordo. Abbiamo tutti convenuto, che il sistema del commercio internazionale, basato sull'Organizzazione mondiale del Commercio è un po' datato e richiede un adeguamento, rispetto alle mutate realtà sociali ed economiche. Basti pensare che la Cina, entrata qualche anno fa come Paese emergente, ora è una potenza mondiale particolarmente invasiva sul piano commerciale. Quindi abbiamo tutti convenuto che lavoreremo in questa direzione".

Conte ha parlato anche del colloquio con il Presidente Trump, che l'ha invitato a Washington per una visita ufficiale: "Con il presidente Trump c'è stato un colloquio davvero molto cordiale. Il presidente Usa ha fatto le congratulazioni a me personalmente e al nuovo governo, era molto contento di questa esperienza governativa, del fatto che due forze nuove avessero ricevuto un consenso elettorale e fossero riuscite a formare una maggioranza di governo. C'è stato anche un invito alla Casa Bianca che abbiamo concordato verrà raccolto al più presto possibile".

Poi Conte ha confermato la posizione dell'Italia rispetto alla questione russa: "L'Italia è portatrice di una posizione di dialogo. Questo non significa abbandonare le sanzioni dall'oggi al domani, quel sistema è legato agli accordi di Minsk che sono ancora in fase di attuazione. Noi però abbiamo prospettato a tutti i nostri partner, anche quelli europei, che avere una Russia isolata, visto che gioca un ruolo centrale in tutte le crisi più delicate nel contesto geopolitico mondiale, non conviene a nessuno. Quindi, da questo punto di vista, ho rappresentato l'auspicio dell'Italia che ci possa essere quanto prima un G8 con la Russia seduta al tavolo".