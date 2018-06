G7, Trump fa saltare l'accordo: "Trudeau debole e disonesto. Conte 'great guy'"

Donald Trump ha fatto il bello, ma soprattutto il cattivo tempo al G7 in Canada che si è concluso nella notte italiana. È arrivato in ritardo, è andato via prima per recarsi a Singapore dove incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un, ha tenuto ferma la sua posizione sui dazi, ha firmato l'accordo finale del meeting, ma poi ha ritrattato tutto mentre era in aereo verso Singapore.

Trump infatti ha scritto su Twitter (e le dichiarazioni valgono come ufficiali):

Poi, un paio d'ore dopo, è andato all'attacco:

Il comunicato firmato dai leader di fatto bocciava il protezionismo e riconosceva la necessità di rivedere le regole del Wto. Ma ora, tutti gli accordi raggiunti, sembrano essere stati cancellati con un colpo di spugna da Trump, che di fatto non si smuove dalle sue posizioni.

Justin Trudeau, nelle vesti di padrone di casa, durante la propria conferenza stampa ha criticato aspramente Trump scatenando così la reazione del Presidente Usa. Intanto l'Unione europea fa sapere che si atterrà al comunicato approvato da tutti i leader e l'ufficio stampa di Trudeau ha scritto che il primo ministro canadese non ha detto nulla che non abbia detto prima, sia pubblicamente sia privatamente, al Presidente Trump.

L'unico verso cui Trump ha avuto buone parole (ma questo prima del "caso Trudeau") è stato il Premier italiano Giuseppe Conte, sul quale ha scritto: "Ho incontrato il Primo Ministro italiano Giuseppe Conte, un uomo davvero eccezionale. È atteso alla Casa Bianca a Washington a breve. Farà un grande lavoro. Il popolo Italia ha scelto bene"

Trump infatti ha usato l'espressione informale "a really great guy".

Just met the new Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT, a really great guy. He will be honored in Washington, at the @WhiteHouse, shortly. He will do a great job - the people of Italy got it right!