ONU: Italia e Malta consentano sbarco Aquarius. Toninelli: "decisione tra poche ore"

Di redazione Blogo.it lunedì 11 giugno 2018

L'Unhcr chiede lo "sbarco immediato" dell'Aquarius: "Questioni come quella su chi è responsabile e competente dovrebbero essere esaminate solo dopo".

Italia e Malta "consentano lo sbarco immediato della Aquarius". Arriva dall'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, l’appello a non girarsi dall’altra parte indirizzato ai governi di La Valetta e Roma.

"È un imperativo umanitario, le persone sono in difficoltà, stanno esaurendo le scorte e hanno bisogno rapidamente di aiuto"

ha detto Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale.

"Questioni più ampie come quella su chi è responsabile e competente dovrebbero essere esaminate solo dopo"

ha aggiunto il funzionario Onu. Già ieri sera l'Unhcr, visto il balletto di responsabilità tra Italia e Malta, aveva invitato Stati e attori coinvolti a trovare "soluzioni rapide che consentano ai migranti e rifugiati dell#Aquarius di essere sbarcati in modo sicuro e rapido. Il rallentamento delle operazioni mette a rischio la salute di centinaia di persone con urgente bisogno di assistenza".

— UNHCR Italia (@UNHCRItalia) June 10, 2018

Questa mattina il sindaco di Livorno, il pentastellato Filippo Nogarin, aveva messo a disposizione il porto della città per lo sbarco, ma subito dopo ha dovuto cancellare il post su Facebook con cui aveva fatto l’annuncio, peraltro senza dare ulteriori spiegazioni.

L’Aquarius ha a bordo 629 migranti salvati in mare che da ieri aspettano di capire quale sarà il loro porto d'attracco. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini per ora non ha replicato alla richiesta dell'Unhcr, quello dei Trasporti Danilo Toninelli (M5s) sì, dicendo che la decisione definitiva sul destino dell'Aquarius è questione di "poche ore" precisando che le condizioni di salute a bordo sono "buone" e ribadendo il ritornello di queste ultime ore e cioè che l'Italia non può più essere lasciata "da sola".

Del resto di primo mattino sia Salvini sia Toninelli erano stati abbastanza chiari, soprattutto il titolare del Viminale, sul cambio di rotta dell'Italia in tema di accoglienza dei migranti:

Secondo Salvini:

"Salvare le vite è un dovere, trasformare l’Italia in un enorme campo profughi no. L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C’È CHI DICE NO. #chiudiamoiporti".

Gli aveva fatto eco, con toni più morbidi, il ministro Toninelli a cui materialmente compete la chiusura dei porti:

"È necessario, stavolta, che tutti comprendano che il diritto internazionale non può prevedere un'Italia abbandonata a se stessa. Noi salveremo sempre le vite umane, ma Malta è la spia di un'Europa che deve cambiare"

Tutto questo mentre il ministro della Difesa Elisabetta Trenta fa sapere che chiederà il Nobel per la pace per la Marina Italiana:

"Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la Pace"

Trenta ha parlato in occasione della Giornata della Marina ad Ancona.