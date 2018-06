Giuliano Ferrara contro il "bullo di Stato" Matteo Salvini. La replica del Ministro: prenda un Maalox

Di redazione Blogo.it lunedì 11 giugno 2018

Sulla vicenda Aquarius Ferrara se l'è presa anche con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "è il capo delle forze armate"

Giuliano Ferrara contro il “bullo di Stato Matteo Salvini”. Secondo il noto giornalista, ex direttore de Il Foglio e già ministro per i rapporti col Parlamento nel primo governo Berlusconi, il titolare del Viminale va denunciato. Giuristi e uomini di legge non possono voltarsi dall’altra parte.

Il duro J’accuse arriva dopo la gestione del caso Aquarius, la nave con oltre 600 migranti a bordo salvati in mare, respinta da Italia e Malta e che solo un paio d’ore fa ha avuto il via libera dal governo spagnolo per attraccare a Valencia.

"L'Elefantino rosso" aveva twittato: avvocati e giuristi, non dormite. Denunciare Salvini: le questioni politiche vengono dopo, ora bisogna fermare il bullo di stato #italiaalladerivaconlanave

La replica del ministro dell’Interno Matteo Salvini non si è fatta attendere: "DENUNCIARE Salvini, fermare il bullo di Stato". Che tristezza. Un Maalox anche per Ferrara

Ieri sera Ferrara, sempre su Twitter, se l'era presa anche con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Mattarella si muova, è il capo delle forze armate, ordini il salvataggio subito.

Mattarella si muova, è il capo delle forze armate, ordini il salvataggio Sar #subito — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) 10 giugno 2018

Il silenzio del Capo dello Stato, secondo il ragionamento di Ferrara, si è trasformato in un tacito assenso sulla decisione del ministro dell’Interno di chiudere i porti italiani per non far sbarcare la nave Aquarius.