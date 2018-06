Migranti, nave con a bordo 937 persone sbarcherà a Catania

Di redazione Blogo.it lunedì 11 giugno 2018

La nave Diciotti della Marina Militare italiana, su autorizzazione del Viminale, sbarcherà domani a Catania con a bordo 937 migranti.

Archiviato almeno per ora il caso della nave Aquarius con a bordo 629 migranti - dopo il rifiuto dell'Italia, la Spagna si è detta disponibile a far attraccare il mezzo e il Parlamento Europeo discuterà mercoledì di quanto accaduto - l'Italia si prepara ad accogliere 937 persone tratte in salvo in queste ultime ore nel Mar Mediterraneo.

Navi mercantili e motovedette della guardia costiera hanno tratto in salvo i migranti nel corso di sette diversi interventi di soccorso e li hanno trasbordati sulla nave Diciotti della Marina Militare italiana, che ora si sta dirigendo verso il porto di Catania dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Viminale - e quindi da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

A renderlo noto è il quotidiano La Repubblica, mentre la Marina Militare e lo stesso Matteo Salvini non hanno ancora confermato né smentito la questione, e neanche il sito del Viminale si trova traccia di alcuna comunicazione. A bordo del mezzo, oltre ai 937 migranti, ci sarebbero anche due cadaveri recuperati in mare in queste ultime ore.

La nave è già in viaggio verso Catania e dovrebbe attraccare al porto nella giornata di domani.

Foto | Facebook