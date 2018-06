Singapore, storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un: "È andata molto bene. Ci sarà un grande cambiamento"

Lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un è avvenuto quando in Italia era notte fonda (le 3 circa, le 9 di Singapore) sul patio del Capella Hotel, sull'isola di Sentosa. I due leader sono arrivati da due porticati opposti, camminando su un tappeto rosso. Uno scenario hollywoodiano per una pagina importantissima della storia.

Qualche ora dopo (intorno alle 7:40 italiane) i due hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, seduti uno accanto all'altro. Kim ha detto:

"Abbiamo avuto un incontro storico, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle e di firmare un documento storico, Il mondo vedrà questo importante cambiamento. Vorrei esprimere la mia gratitudine al Presidente Trump per aver permesso questo incontro"

Poi i due hanno firmato l'accordo davanti ai fotografi e le telecamere. Dopo la firma Trump ha detto:

"Cominceremo con processo molto, molto presto, assolutamente. Vedrete tutto tra poco, La lettera che abbiamo firmato è molto completa, entrambe le parti saranno molto colpite. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi. Siamo molto orgogliosi per quello che è successo oggi. La nostra relazione con la Corea del Nord sarà molto diversa rispetto al passato. Abbiamo sviluppato un legame molto speciale. Ci sarà molta soddisfazione e molta gioia. Ci occuperemo dei problemi più pericolosi per il mondo intero. Il nostro incontro ha funzionato molto meglio di quello che si potesse prevedere. È stato un grande onore essere qui con lei. Grazie a lei e a tutti i suoi rappresentanti"