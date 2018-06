Aquarius, una parte dei migranti sarà portata a Valencia da navi italiane

Una nave della Marina italiana e una della Guardia costiera in soccorso dell'Aquarius.

All'alba di oggi, martedì 12 giugno 2018, la sala operativa della Guardia costiera di Roma ha deciso che una parte dei migranti a bordo dell'Aquarius sarà portata a Valencia da navi italiane. L'imbarcazione di Sos Mediterranée aveva caricato cento persone in più della sua capienza e sarà aiutata da una nave della Marina italiana e da una della Guardia costiera. Sull'Aquarius resterà circa un terzo dei migranti.

SOS Méditerranée Italia stamattina ha twittato: "La nave Aquarius riceverà rifornimenti da un'imbarcazione italiana. Secondo il piano del MRCC di Roma i naufraghi a bordo verranno trasferiti su navi italiane e condotte a Valencia".

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli stamattina è intervenuto nel corso del programma radiofonico Circo Massimo e ha spiegato:

"È stata una decisione presa stanotte nel vertice con il premier e le Capitanerie. Stamattina abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinte, ma hanno rifiutato. Stamane manderemo vedette e navi per portarli verso Valencia"

Poi ha aggiunto:

"C'è stato "il giusto pragmatismo politico che prima non c'era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente alle richieste di accoglienza. Non abbiamo messo in pericolo la vita di nessuno, i migranti sono stati soccorsi da navi italiane"

Per Medici Senza Frontiere questo modo di agire non è una buona idea:

"Significa costringere persone in sofferenza che sono a bordo da più di 72 ore ad effettuare un viaggio duro e difficile per altri quattro giorni. La cosa più sensata sarebbe invece quella di consentire il loro sbarco in Italia e poi trasferirli via terra in Spagna"

Intanto la Sea Watch 3, nave dell'omonima Ong tedesca, ha rifiutato di accogliere a bordo una parte dei migranti dell'Aquarius, sostenendo che non ci siano né le condizioni di sicurezza, né quelle politiche per affrontare un viaggio del genere. Ieri il ministro dell'Interno Salvini aveva detto che la Sea Watch avrebbe avuto lo stesso trattamento dell'Aquarius.

Nelle ultime ore la Guardia di Finanza ha intercettato un'altra barca a vela con una cinquantina di migranti nei pressi di Marzamemi, nel Sud della Sicilia, mentre a Catania è attesa la nave Diciotti della Guardia costiera italiana con a bordo 937 persone, che potranno sbarcare sul suolo italiano su autorizzazione del Viminale la cui linea per ora sembra chiara: sì agli sbarchi da navi militare italiane, no a quelli da navi di Ong straniere.

