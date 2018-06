Grillo contro i "gufi" del governo Conte: "Ipocriti appelli alla parola solidarietà"

Due anni fa era il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a criticare i "gufi" che speravano nell'insuccesso del suo governo, ora tocca a Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, a prendersela con chi critica l'esecutivo di Giuseppe Conte e spera nel suo fallimento.

Grillo si è sfogato stamattina con un post sul suo blog ufficiale, immediatamente ripreso anche dal sito riferimento di M5S, il Blog delle Stelle:

Beppe Grillo parla di sinistra frou frou e critica l'operato della stessa sinistra nella gestione dei flusso migratori negli ultimi anni - "La stessa che definisce ospitalità l’ammasso di anime, poi lasciate cinicamente nelle mani del caporalato" - e prende ovviamente le difese del governo di Giuseppe Conte, pur sottolineando le differenze tra Lega e M5S:

Il governo Conte sopporta e sopporterà con facilità questa propaganda, proprio perché riunisce due espressioni diverse del comune bisogno di restituire al nostro paese un ruolo autorevole in Europa. [...] L’istanza della maggioranza degli italiani, ridiscutere il posto dell’Italia nel mondo, non è stata soffocata dalle differenze fra noi e la lega, permettendo al benpensantismo di dividerci. Sarà proprio una sintesi fra simili nella differenza a generare un modello di governo assolutamente nuovo: invece che occupare palazzo Chigi con soggetti in palese conflitto di interessi con ciò che era necessario per il paese abbiamo costruito un governo riunendo chi discute su come e cosa fare di meglio per l’Italia.