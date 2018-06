Migranti, l'UE ammette: "L'Italia è stata lasciata sola per troppo tempo"

L'Unione Europea ammette di aver abbandonato l'Italia per molto tempo nella gestione dei flussi migratori. O meglio, è il vicepresidente della Commissione Europea, l'olandese Frans Timmermans, ad ammetterlo senza troppi giri di parole:

In Italia molti pensano di essere stati abbandonati sul problema migrazione. È vero che per molto tempo l'Italia è stata lasciata da sola ma faccio fatica a spiegarlo.

Timmermans, pur confermando l'abbandono dell'Italia a sé stessa nella gestione dei migranti, ha precisato che è altrettanto vero che la Germania si è fatta carico di un grande numero di richiedenti asilo. Il vicepresidente, nel corso della sessione plenaria di stamattina alla Commissione Europea, ha ammonito un po' tutti:

Nessuno Stato può sostenere di essere del tutto innocente. La migrazione è un problema collettivo e richiede una soluzione collettiva. [...] La situazione nel Mediterraneo ci ricorda che non possiamo sperare che i problemi spariscano da soli. Nessuna recinzione è abbastanza alta e nessuno mare è vasto abbastanza per rendere i nostri Paesi immuni dal più grande fattore che c'è in gioco: la libertà, la prosperità e la stabilità della nostra Unione.